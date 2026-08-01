Гендиректор «Газпром энергохолдинг — закупки» Мазин арестован по делу о взятке

Гендиректор ООО «Газпром энергохолдинг — закупки» Игорь Мазин арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере. Соответствующее ходатайство следствия было удовлетворено сегодня, следует из картотеки Замоскворецкого суда Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По данным «Ъ», помимо господина Мазина, фигурантами расследования являются еще два сотрудника компании. Один из них полностью признал вину, поэтому был отправлен судом под домашний арест. Материалы дела в главное следственное управление СКР поступили из управления «П» Службы экономической безопасности ФСБ.

Как сообщал «Ъ», 30 июля оперативники СЭБ ФСБ задержали в Москве заместителя гендиректора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг» Игоря Моисеенко. Источники «Ъ» уточняли, что в деле фигурирует сумма в 50 млн руб.