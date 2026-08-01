Гендиректор «Газпром энергохолдинг — закупки» Мазин арестован по делу о взятке
Гендиректор ООО «Газпром энергохолдинг — закупки» Игорь Мазин арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере. Соответствующее ходатайство следствия было удовлетворено сегодня, следует из картотеки Замоскворецкого суда Москвы.
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ
По данным «Ъ», помимо господина Мазина, фигурантами расследования являются еще два сотрудника компании. Один из них полностью признал вину, поэтому был отправлен судом под домашний арест. Материалы дела в главное следственное управление СКР поступили из управления «П» Службы экономической безопасности ФСБ.
Как сообщал «Ъ», 30 июля оперативники СЭБ ФСБ задержали в Москве заместителя гендиректора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг» Игоря Моисеенко. Источники «Ъ» уточняли, что в деле фигурирует сумма в 50 млн руб.
Задержанный Игорь Мазин — не первый топ-менеджер структур «Газпрома», ставший фигурантом уголовного дела о взятках. В период с 2020 по 2026 год подобные случаи имели место в различных дочерних предприятиях компании. Так, в июле 2020 года был арестован гендиректор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай по подозрению в получении взяток от поставщиков за продление договоров и беспрепятственное подписание актов. Впоследствии его приговорили к 13 годам колонии строгого режима.
В 2023 году бывших руководителей АО «Газпром газораспределение Краснодар», включая гендиректора Алексея Руднева и его заместителя Александра Савостьянова, обвинили в получении взяток на общую сумму 114 млн руб. за подключение объектов к газовым сетям. В 2024 году за получение взятки в особо крупном размере был осужден бывший заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Белгород» Александр Белоусов, приговоренный к пяти годам колонии.
Кроме того, в феврале 2026 года заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова арестовали по обвинению в получении взяток на общую сумму около 30 млн руб. от подрядчиков, занятых на обустройстве нефтегазовых месторождений. Эти эпизоды подчеркивают системность проблемы коррупции в структурах «Газпрома», особенно связанную с заключением договоров подряда и поставок.