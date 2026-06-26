«Газпром» до конца года выведет на проектную мощность Ковыктинское месторождение
«Газпром» (MOEX: GAZP) выведет на проектную мощность Ковыктинское месторождение в Иркутской области до конца 2026 года. Об этом заявил председатель правления корпорации Алексей Миллер на годовом собрании акционеров, передает «РИА Новости».
По данным «Газпрома», Ковыктинское месторождение крупнейшее по запасам газа на Востоке России. Оно представляет ресурсную базу для газопровода «Сила Сибири» вместе с Чаяндинским месторождением в Якутии. Планируемая проектная мощность — 27 млрд куб. м газа в год.
Ковыктинское месторождение было обнаружено в 1987 году. «Газпром» получил лицензию на его разработку в 2011 году. Добыча газа началась спустя 11 лет.
Ковыктинское месторождение вместе с Чаяндинским в Якутии являются ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири», по которому «Газпром» поставляет газ в Китай и российским потребителям на Дальнем Востоке. Этот газопровод, запущенный в 2019 году, должен выйти на полную мощность в 38 млрд кубометров к 2025 году. Поставки по нему стабильно растут: в первом полугодии 2025 года они увеличились на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 31,12 млрд кубометров в год. При этом, китайская сторона рассматривает возможность дальнейшего увеличения объемов после выхода на проектную мощность.
Ковыктинское месторождение также потенциально может стать ресурсной базой для проектируемого экспортного газопровода «Сила Сибири-2» в Китай через Монголию, наряду с месторождениями Ямала. «Сила Сибири-2» мощностью до 50 млрд кубометров в год призвана соединить газотранспортную инфраструктуру запада и востока РФ, позволяя газифицировать крупные города Восточной Сибири. Однако, на 2023 год твердого контракта с Китаем на поставки газа по этому маршруту не было, и сроки строительства оставались неопределенными. «Газпром» находится на стадии разработки сметной документации по проекту.