«Газпром» до конца года выведет на проектную мощность Ковыктинское месторождение

«Газпром» (MOEX: GAZP) выведет на проектную мощность Ковыктинское месторождение в Иркутской области до конца 2026 года. Об этом заявил председатель правления корпорации Алексей Миллер на годовом собрании акционеров, передает «РИА Новости».

По данным «Газпрома», Ковыктинское месторождение крупнейшее по запасам газа на Востоке России. Оно представляет ресурсную базу для газопровода «Сила Сибири» вместе с Чаяндинским месторождением в Якутии. Планируемая проектная мощность — 27 млрд куб. м газа в год.

Ковыктинское месторождение было обнаружено в 1987 году. «Газпром» получил лицензию на его разработку в 2011 году. Добыча газа началась спустя 11 лет.