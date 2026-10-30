Миллер допустил рост цен на газ в Европе до $2,5 тыс. за тыс. кубометров

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что при холодной зиме цена на газ в Европе на пиках достигнет $2,5 тыс. за тыс. кубометров. По его словам, уровень $1,2 тыс., который западные эксперты ожидали на пик осенне-зимнего потребления, рынок пробил уже в октябре, передает пресс-служба концерна.