Миллер допустил рост цен на газ в Европе до $2,5 тыс. за тыс. кубометров
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что при холодной зиме цена на газ в Европе на пиках достигнет $2,5 тыс. за тыс. кубометров. По его словам, уровень $1,2 тыс., который западные эксперты ожидали на пик осенне-зимнего потребления, рынок пробил уже в октябре, передает пресс-служба концерна.
Спотовые цены растут из-за перебоев с поставками энергоносителей в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Алексей Миллер отметил серию антирекордов по закачке газа в европейские газовые хранилища. Например, у крупнейшего потребителя Европы — Германии — хранилища заполнены лишь на 61,6%, отметил глава «Газпрома».
На пике экспорта в 2018–2019 годах поставки «Газпрома» в Европу превышали 175–180 млрд кубометров, занимая более 80% в структуре продаж газа в дальнее зарубежье. Однако из-за геополитики концерн практически потерял европейский рынок. По расчетам Reuters, в 2025 году экспорт сократился на 44%, до примерно 18 млрд кубометров.