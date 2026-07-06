Суд отказал оператору «Северного потока-2» в компенсации за подрыв объекта
Высокий суд Лондона отказал оператору газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG — дочерней компании «Газпрома» — в страховой компенсации за взрыв объекта, следует из решения инстанции. Оператор требовал у страховых компаний Lloyd's of London и Arch Insurance выплатить €580 млн (около 51,04 млрд руб.).
После подрыва газопроводов страховые компании решили не выплачивать компенсации, поскольку, по их оценке, взрывы связаны с боевыми действиями либо были заказаны государством. Nord Stream оспорил решение в суде в 2024 году. Истец утверждал, что военные действия — фон, а не причина подрыва, поскольку трубопровод не находился в зоне конфликта, а его подрыв не был частью плана. Юристы Nord Stream также отмечали, что взорвать объект могли диверсанты, не аффилированные с госструктурами.
Судья заключила, что повреждение трубопроводов «прямо или косвенно было спровоцировано войной, осуществлено в ее ходе либо является прямым следствием войны». Такой ущерб исключается из страхового покрытия, отмечается в постановлении. Кроме того, по данным суда, даже в случае отсутствия связи диверсантов с госструктурами их мотивы были бы обусловлены боевыми действиями.
26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были взорваны на глубине около 80 м. В августе 2025 года по подозрению в подрыве был задержан бывший сотрудник СБУ Сергей Кузнецов. В начале июля Федеральная прокуратура Германии заявила, что именно он руководил операцией.
Подробности — в материале «Ъ» «Взрыв в обвинительном эквиваленте».
Иск Nord Stream 2 AG к страховым компаниям Lloyd's of London и Arch Insurance был подан в 2024 году, первоначальная сумма требований составляла €400 млн, которая позднее увеличилась до €570–580 млн. Помимо прямого ущерба от взрывов, оператор требовал компенсацию за другие повреждения, например, вмятины, а также на работы по удалению воды, стабилизации, ремонту и восполнению запасов газа. Общая стоимость восстановления газопровода Nord Stream, включая обе нитки, оценивалась в €1,2–1,35 млрд.
Страховые компании отказали в выплате, ссылаясь на то, что ущерб был причинен в результате военных действий, которые, согласно условиям страховых полисов, не покрываются. По их мнению, повреждения были «прямо или косвенно вызваны, произошли в результате или вследствие» конфликта между Россией и Украиной, начавшегося 24 февраля 2022 года. Страховщики также утверждали, что ущерб от взрыва мог быть «причинен каким-либо правительством или по его приказу». Кроме того, они оспаривали объем требуемых выплат, считая, что максимальная сумма компенсации по полисам ограничена €200 млн, а не €580 млн, как запрашивал оператор.
Российские власти считают, что за подрывом стоят США и Великобритания, в то время как европейские расследования до недавнего времени указывали на причастность граждан Украины. Швеция и Дания прекратили свои расследования, передав данные Германии, которая продолжает дело. Постпред РФ при ООН Василий Небензя считает, что Запад затягивает расследование в надежде, что международное сообщество забудет о произошедшем, но Россия не допустит этого. Судебная практика показывает, что суды часто зависят от завершения расследования, что может затянуть принятие решения по компенсациям.