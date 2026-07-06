Суд отказал оператору «Северного потока-2» в компенсации за подрыв объекта

Высокий суд Лондона отказал оператору газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG — дочерней компании «Газпрома» — в страховой компенсации за взрыв объекта, следует из решения инстанции. Оператор требовал у страховых компаний Lloyd's of London и Arch Insurance выплатить €580 млн (около 51,04 млрд руб.).

После подрыва газопроводов страховые компании решили не выплачивать компенсации, поскольку, по их оценке, взрывы связаны с боевыми действиями либо были заказаны государством. Nord Stream оспорил решение в суде в 2024 году. Истец утверждал, что военные действия — фон, а не причина подрыва, поскольку трубопровод не находился в зоне конфликта, а его подрыв не был частью плана. Юристы Nord Stream также отмечали, что взорвать объект могли диверсанты, не аффилированные с госструктурами.

Судья заключила, что повреждение трубопроводов «прямо или косвенно было спровоцировано войной, осуществлено в ее ходе либо является прямым следствием войны». Такой ущерб исключается из страхового покрытия, отмечается в постановлении. Кроме того, по данным суда, даже в случае отсутствия связи диверсантов с госструктурами их мотивы были бы обусловлены боевыми действиями.

26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были взорваны на глубине около 80 м. В августе 2025 года по подозрению в подрыве был задержан бывший сотрудник СБУ Сергей Кузнецов. В начале июля Федеральная прокуратура Германии заявила, что именно он руководил операцией.

Подробности — в материале «Ъ» «Взрыв в обвинительном эквиваленте».