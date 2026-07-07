Суд в Казахстане отказался исполнять решение о взыскании с «Газпрома» $1,4 млрд

Суд первой инстанции Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) отменил свой ранее вынесенный приказ о признании и приведении в исполнение решения арбитража ICC, взыскавшего $1,4 млрд с российского «Газпрома» (MOEX: GAZP) в пользу НАК «Нафтогаз Украины». На это обратил внимание Telegram-канал Dispute Resolution Club.

Для непосредственного исполнения решение арбитров требует признания в суде той страны, на территории которой находятся активы ответчика, на которые истец просит или планирует обратить взыскание.

15 мая суд первой инстанции МФЦА по обращению «Нафтогаза» предварительно разрешил исполнить решение арбитров, вынесенное по спору из транзитного контракта 2019 года (подробнее см. «Ъ» от 21 мая). Суд посчитал, что обладает компетенцией рассмотреть этот вопрос, хотя решение выносилось не между участниками МФЦА и не международным арбитражем в Астане. Майское постановление было принято без участия «Газпрома», которому предоставлялось две недели на обжалование.

В июльском решении суд МФЦА пришел к выводу об отсутствии у него юрисдикции рассматривать вопрос о приведении в исполнение решения арбитража ICC, которое выносилось в Швейцарии. В результате ранее вынесенный приказ о признании и исполнении решения в пользу «Нафтогаза» был отменен.

Напомним, в мае о том, что Казахстан не станет исполнять решение о взыскании $1,4 млрд с «Газпрома», заявлял министр юстиции республики Ерлан Сарсембаев (см. «Ъ» от 25 мая).

Анна Занина