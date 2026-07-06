Акции «Газпрома» обновили минимум с ноября 2008 года
Акции ПАО «Газпром» (MOEX: GAZP) на торгах в 21:07 мск дешевели на 3,06% — до 94,85 руб. за штуку. В последний раз котировки компании опускались ниже 95 руб. 24 ноября 2008 года.
По состоянию на 21:36 мск бумаги «Газпрома» скорректировались на отметке 95,09 руб. за штуку (-1,81%). На сегодняшних торгах до минимума с 2007 года обвалились также акции ВТБ. Котировки снижались вслед за падением индекса Мосбиржи ниже 2200 пунктов.
Подробности — в материале «Ъ» «Рынок не видит причин подниматься».
Падение акций «Газпрома» до минимума с ноября 2008 года связывают с несколькими факторами. Одним из ключевых стало решение акционеров компании не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, что было рекомендовано советом директоров и поддержано правительством. Это решение разочаровало инвесторов, особенно учитывая, что с 2019 года дивидендная политика предусматривала выплату 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, и, несмотря на убыток в 629 млрд рублей по МСФО за 2023 год, компания имела потенциал для выплат, исходя из 724 млрд рублей скорректированной чистой прибыли по МСФО.
Помимо решений об отказе от дивидендов, на котировки «Газпрома» давит общее депрессивное состояние российского фондового рынка. Это усугубляется геополитической напряженностью, высокими процентными ставками, которые отвлекают инвесторов на банковские депозиты, и ожидаемым сокращением экспорта газа в Европу. Контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря, и его продление под вопросом, что, по мнению аналитиков, приведет к дополнительному сокращению экспорта «Газпромом».