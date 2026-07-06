Акции «Газпрома» обновили минимум с ноября 2008 года

Акции ПАО «Газпром» (MOEX: GAZP) на торгах в 21:07 мск дешевели на 3,06% — до 94,85 руб. за штуку. В последний раз котировки компании опускались ниже 95 руб. 24 ноября 2008 года.

По состоянию на 21:36 мск бумаги «Газпрома» скорректировались на отметке 95,09 руб. за штуку (-1,81%). На сегодняшних торгах до минимума с 2007 года обвалились также акции ВТБ. Котировки снижались вслед за падением индекса Мосбиржи ниже 2200 пунктов.

Подробности — в материале «Ъ» «Рынок не видит причин подниматься».