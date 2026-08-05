Армения продлила лицензию дочки «Газпрома» на эксплуатацию Разданской ТЭС

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении продлила лицензию ЗАО «Газпром (MOEX: GAZP) Армения» на эксплуатацию пятого энергоблока Разданской ТЭС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Заявление, поданное компанией, было рассмотрено соответствующими отделами комиссии в соответствии с установленной процедурой. Возражений по заявлению не было», — указано в публикации. Действие лицензии комиссия единогласно продлила до 13 августа 2027 года.

«Газпром Армения» (100% акций принадлежит «Газпрому») приобрела активы незавершенного пятого энергоблока Разданской тепловой электростанции в 2006 году и приняла обязательство завершить его строительство и модернизацию. Энергоблок запустили в 2012 году.