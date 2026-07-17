«Известия» узнали о массовой продаже частных АЗС в России

Владельцы частных автозаправочных станций за последний месяц стали активно выставлять свой бизнес на продажу, обратили внимание «Известия». Опрошенные изданием участники рынка объясняют это высокими ценами на топливо и ухудшением финансового состояния предпринимателей.

По данным издания, только за последний месяц на порталах с объявлениями на продажу выставили более 150 АЗС в Брянской, Курской, Самарской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской, Владимирской, Оренбургской областях и других регионах. В зависимости от локации и оборудования их стоимость варьируется от 1 до 150 млн руб.

Источник «Известий» в отрасли объяснил, что частные заправки получают топливо по остаточному принципу, поскольку крупные нефтяные компании сначала обеспечивают свои АЗС, а затем — крупные и небольшие региональные сети. «Частные АЗС покупают нефтепродукты по достаточно высокой цене, что не позволяет обеспечить маржинальность этого бизнеса и установить конкурентные цены с заправками нефтяных компаний»,— добавил он.

На продажу также выставлены объекты крупных нефтяных компаний, например, ЛУКОЙЛа и «Газпрома». На сайтах компаний АЗС указаны как непрофильные активы. В «Газпроме» это назвали частью работы компании и объяснили, что заправки выставлены на продажу с 2022 года.

Собеседники газеты сомневаются, что крупные игроки будут массово продавать свои АЗС. «Скорее они избавляются от непрофильных активов или объектов с плохой логистикой», — допустил собеседник «Известий».

Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. Ограничения затронули уже более 30 российских регионов. Это спровоцировало рост цен на АЗС. Из всех 27,7 тыс. АЗС в России около 19 тыс. заправок — частные. У таких операторов нет собственной переработки, поэтому топливо они покупают на бирже или напрямую у нефтеперерабатывающих заводов.