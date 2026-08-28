Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО снизилась на 12% в первом полугодии
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам «Газпрома» (MOEX: GAZP), по итогам первого полугодия 2026 года сократилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 863,9 млрд руб. Об этом сообщается в отчетности концерна по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
При этом во втором квартале показатель продемонстрировал рост: прибыль акционеров увеличилась до 518,63 млрд руб. против 322,78 млрд руб. годом ранее. Выручка компании от продаж по итогам шести месяцев выросла до 5,30 трлн руб. с 4,99 трлн руб. за аналогичный период прошлого года. Во втором квартале выручка также увеличилась — до 2,50 трлн руб. против 2,18 трлн руб. год к году.
В отчетности также раскрыты параметры инвестиционной программы. Общий объем освоения инвестиций на 2026 год запланирован на уровне 2,698 трлн руб. Капитальные вложения группы во втором квартале 2026 года составили 429 млрд руб., тогда как за апрель–июнь 2025 года этот показатель равнялся 555 млрд руб.
Чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первый квартал 2026 года составила 345 млрд рублей, снизившись на 48% по сравнению с 660 млрд рублей годом ранее. Заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов пояснил, что в первом квартале 2026 года отсутствовал положительный эффект от курсовых разниц, который наблюдался в январе-марте 2025 года. Тем не менее, EBITDA группы в первом квартале достигла 979 млрд рублей, что является максимальным квартальным значением за последние три года, а свободный денежный поток достиг исторического максимума в 624 млрд рублей.
В целом за 2025 год чистая прибыль «Газпрома» по МСФО составила 1,3 трлн рублей, увеличившись на 7% по сравнению с предыдущим годом. Положительное влияние на этот показатель оказало увеличение финансовых доходов за счет переоценки валютной части долга вследствие укрепления рубля, а прибыль по курсовым разницам достигла 567 млрд рублей против убытка в 127 млрд рублей годом ранее. В то же время выручка «Газпрома» за 2025 год снизилась на 8,8%, до 9,77 трлн рублей.
По российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) чистая прибыль «Газпрома» за первое полугодие 2026 года достигла 78,4 млрд рублей, тогда как годом ранее был зафиксирован убыток в 10,8 млрд рублей. При этом Совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, в последний раз компания выплачивала дивиденды в 2022 году.