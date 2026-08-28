Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО снизилась на 12% в первом полугодии

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам «Газпрома» (MOEX: GAZP), по итогам первого полугодия 2026 года сократилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 863,9 млрд руб. Об этом сообщается в отчетности концерна по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

При этом во втором квартале показатель продемонстрировал рост: прибыль акционеров увеличилась до 518,63 млрд руб. против 322,78 млрд руб. годом ранее. Выручка компании от продаж по итогам шести месяцев выросла до 5,30 трлн руб. с 4,99 трлн руб. за аналогичный период прошлого года. Во втором квартале выручка также увеличилась — до 2,50 трлн руб. против 2,18 трлн руб. год к году.

В отчетности также раскрыты параметры инвестиционной программы. Общий объем освоения инвестиций на 2026 год запланирован на уровне 2,698 трлн руб. Капитальные вложения группы во втором квартале 2026 года составили 429 млрд руб., тогда как за апрель–июнь 2025 года этот показатель равнялся 555 млрд руб.