Новак анонсировал переговоры с Китаем по проекту «Сила Сибири-2»

Представители России и Китая обсудят условия проекта газопровода «Сила Сибири — 2» на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству 4 сентября. Оно пройдет на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Ведется сейчас обсуждение между нашими компаниями, между "Газпромом" и Китайской национальной газовой компанией, об условиях поставок 50 млрд куб. м газа, о маршруте, который также обговаривается сегодня и, естественно, о коммерческих условиях»,— сказал господин Новак ИС «Вести».

«Сила Сибири — 2» — проект экспортного газопровода с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. «Газпром» подписал с китайской CNPC меморандум о строительстве в сентябре 2025 года. После этого стороны продолжили обсуждение технических деталей проекта, в том числе объемы поставок, ценообразование и сроки реализации.