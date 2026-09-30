Россия и Сербия продлили договор о поставках газа
«Газпром» и «Сербиягаз» продлили договор о поставках российского газа в республику до конца года на тех же льготных условиях. Об этом сообщил директор сербской госкомпании Душан Баятович, передает Радио и телевидение Сербии.
Текущий договор истекал 30 сентября. С начала года документ несколько раз продлевался на три месяца. Россия начала поставлять газ в Сербию в 1978 году.
Поставки газа из России в Сербию идут по «Балканскому потоку» — продолжению «Турецкого потока». Наряду с поставками газа из России страна получает газ из Азербайджана. Власти Венгрии сообщали, что ищут новые источники энергоносителей.
Очередная краткая пролонгация оставляет Сербию в режиме временных договоренностей: долгосрочный контракт между «Газпромом» и «Сербиягазом» закончился летом 2025 года, после чего стороны заключали краткосрочные соглашения. Белград ранее стремился к более долгому договору, в том числе из-за ожидавшегося в ЕС запрета на поставки трубопроводного газа по краткосрочным контрактам. Переговоры о соглашении на три—десять лет включали не только объемы, но и цену с распределением рисков.
Зависимость от российских поставок ограничивает возможности Сербии быстро заменить их: на них приходится до 90% импорта. Газ из Азербайджана, СПГ через греческие терминалы и собственная добыча не компенсируют эти объемы. Дополнительный газ нужен стране и для выработки электроэнергии на газовых теплоэлектростанциях в периоды низкой генерации.
Льготность прежней схемы поставок в 2021 году объяснялась нефтяной привязкой цены, однако переговоры о новом долгосрочном договоре отдельно затрагивали ее условия. Поэтому нынешняя конструкция одновременно поддерживает предсказуемость снабжения и откладывает решение вопроса о его долгосрочной цене и устойчивой диверсификации.