Россия и Сербия продлили договор о поставках газа

«Газпром» и «Сербиягаз» продлили договор о поставках российского газа в республику до конца года на тех же льготных условиях. Об этом сообщил директор сербской госкомпании Душан Баятович, передает Радио и телевидение Сербии.

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Текущий договор истекал 30 сентября. С начала года документ несколько раз продлевался на три месяца. Россия начала поставлять газ в Сербию в 1978 году.

Поставки газа из России в Сербию идут по «Балканскому потоку» — продолжению «Турецкого потока». Наряду с поставками газа из России страна получает газ из Азербайджана. Власти Венгрии сообщали, что ищут новые источники энергоносителей.