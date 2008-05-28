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07:01
Главные новости к утру 22 июня
00:36
Организованные российские туристы должны покинуть Грузию до 8 июля
05:28
Трамп: в случае войны с Ираном его ждут «невиданные разрушения»
21/06
Центр Москвы перекроют на выходных
07:20
Курс биткойна преодолел психологическую отметку в $10 тыс.
06:44
Около 4 тыс. абонентов остались без газа в Пермском крае из-за аварии
06:19
РБК: Андрей Кончаловский намерен развивать аптечную сеть «Планета здоровья»
05:55
США внесли в черный список еще 5 китайских ИТ-компаний
04:57
«Уральские авиалинии» заявили о потерях из-за закрытия рейсов в Грузию
04:24
Помпео намерен уговорить Индию отказаться от покупки С-400
03:56
Россиянка Осипова подала апелляцию на приговор по делу о похищении собственного ребенка
03:17
Трамп готов назначить Эспера новым министром обороны
02:43
Экс-главу Раменского района вновь арестовали
02:16
Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитов
01:54
Reuters: США намерены эвакуировать персонал с иракской военной базы
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Тема
(обновлено: 21.06.2019)
Белоруссия и ее отношения с Россией
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1
Премьеры подготовили интеграцию президентов
Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили способы сближения России и Белоруссии
8
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Александр Лукашенко видит препятствие только в России
21
Хлору подбирают растворители
В российско-белорусском споре о качестве нефти всплыл новый старый аргумент
Разыскиваемых за «Дружбу» взяли под стражу
Обвиняемые по делу о загрязнении нефтепровода заочно арестованы
3
Хлорная нефть оказалась не столь ущербной
Минэнерго оценивает потери от загрязнения нефти в «Дружбе» не более чем в $100 млн
Андрея Втюрина отдалили от Александра Лукашенко
Что означают обвинения, предъявленные экс-замглавы Совбеза Белоруссии
21
Нефтяники не уследили за качеством сырья
В Кремле потребовали усиления контроля после претензий Белоруссии
41
Политический возвращенец
Посол России в Белоруссии Михаил Бабич завершает работу в Минске
Чистая нефть не дотекла до Белоруссии
Но уже подошла к ее границе
35
Не пойман — не хлор
Загрязнение Urals объявлено умышленным — «диверсантов» ищут
23
Хлор в нефть вытек из «Самаратранснефть-Терминала»
Обнаружен источник загрязнения экспортного сырья
5
Белоруссия насчитала $100 млн потерь от хлорной нефти
Но формально за компенсациями к России пока не обращалась
4
«Белоруссия сознательно раздувает эту историю»
Константин Симонов в эфире «Ъ FM» — о ситуации вокруг экспорта российской нефти
36
Белоруссия приостановила экспорт бензина и дизтоплива на Украину
В будущем Минск рассчитывает нарастить поставки темных нефтепродуктов
3
Белоруссия сократит экспорт топлива из-за проблем с нефтью из России
Под ударом может оказаться Украина
7
Белоруссия нашла хлор в российской нефти
«Белнефтехим» требует консультаций с «Транснефтью»
18
«Так не будет, что Лукашенко вроде ушел, но не ушел»
Президент Белоруссии обратился с ежегодным посланием к народу и парламенту
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Регионы
Автопилот
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Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
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