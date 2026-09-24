В Белоруссии усадьбу графа Чернышева-Кругликова выставили на торги за 1,2 тыс. рублей

Расположенную в Гомельской области усадьбу графа Чернышева-Кругликова выставили на торги, следует из данных Белорусской товарной биржи. Начальная цена памятника архитектуры XIX века — 1,2 тыс. российских рублей. Торги запланированы на 28 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Усадьба Графа Чернышева-Кругликова

Фото: Белорусская универсальная товарная биржа Усадьба Графа Чернышева-Кругликова

Фото: Белорусская универсальная товарная биржа

Согласно условиям продажи, новый владелец должен заключить охранное обязательство и отреставрировать объект культурного наследия в течение двух лет после подписания договора. Кроме того, собственник обязан вести на территории объекта предпринимательскую деятельность.

Графскую усадьбу пытаются продать с 2023 года. Тогда начальная цена лота составила 859 тыс. белорусских рублей (около 24 млн российских). Торги признали несостоявшимися из-за отсутствия покупателей. Стоимость объекта снижалась несколько раз, а к лету 2025 года его выставили за символическую цену в 42 белорусских рубля (около 1000 российских).

Город Чечерск, в котором и расположена усадьба, графу Захару Чернышеву подарила лично императрица Екатерина II в 1774 году. Спустя четыре года она посетила и имение. В разное время в его стенах располагались школа, дворец пионеров и конюшня. Объект находится на балансе районной администрации более 20 лет. В настоящее время он заброшен и нуждается в масштабном ремонте.