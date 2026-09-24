В Белоруссии усадьбу графа Чернышева-Кругликова выставили на торги за 1,2 тыс. рублей
В Белоруссии памятник архитектуры выставили на торги за 1,2 тыс. рублей
Расположенную в Гомельской области усадьбу графа Чернышева-Кругликова выставили на торги, следует из данных Белорусской товарной биржи. Начальная цена памятника архитектуры XIX века — 1,2 тыс. российских рублей. Торги запланированы на 28 сентября.
Усадьба Графа Чернышева-Кругликова
Фото: Белорусская универсальная товарная биржа
Согласно условиям продажи, новый владелец должен заключить охранное обязательство и отреставрировать объект культурного наследия в течение двух лет после подписания договора. Кроме того, собственник обязан вести на территории объекта предпринимательскую деятельность.
Графскую усадьбу пытаются продать с 2023 года. Тогда начальная цена лота составила 859 тыс. белорусских рублей (около 24 млн российских). Торги признали несостоявшимися из-за отсутствия покупателей. Стоимость объекта снижалась несколько раз, а к лету 2025 года его выставили за символическую цену в 42 белорусских рубля (около 1000 российских).
Город Чечерск, в котором и расположена усадьба, графу Захару Чернышеву подарила лично императрица Екатерина II в 1774 году. Спустя четыре года она посетила и имение. В разное время в его стенах располагались школа, дворец пионеров и конюшня. Объект находится на балансе районной администрации более 20 лет. В настоящее время он заброшен и нуждается в масштабном ремонте.
После получения прав на объект культурного наследия, покупатель принимает на себя охранное обязательство. Этот документ фиксирует ответственность нового собственника за реставрацию и дальнейшее законное использование здания.
Предыдущие торги могли быть признаны несостоявшимися из-за недостаточного количества участников. Например, аукцион может не состояться, если подана только одна заявка.
Требование вести предпринимательскую деятельность на территории объекта соответствует распространенным сценариям использования исторических зданий. Под контролем государства такие объекты часто используются для создания музейно-экспозиционных, гостинично-ресторанных или многофункциональных комплексов, становясь центрами культурной и деловой активности.