Криптобанки прописались в Минске

В Белоруссии появились первые криптобанки. Это эволюция в мире финансов, заявили в Парке высоких технологий. Там уточнили, что перед открытием новых учреждений правительство полгода работало над законодательством в области криптовалюты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Теперь юридические нормы позволяют открыть в Белоруссии банки, ориентированные исключительно на операции в блокчейне. Названия организаций не раскрыли. В правительстве республики отметили, что криптобанки собрали профессиональные команды и мощную IT-инфраструктуру. Также финансовые организации провели технический и юридический аудит. Вскоре их внесут в реестр Национального банка страны. Российский рынок к таким инновациям пока не готов, считает директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев:

«В существующее законодательство это вряд ли вписывается хорошо. В рамках финтеха, над которым белорусы давно работали, это интересная форма, но говорить о том, что она перейдет в цивилизованные, регулируемые и солидные по объему форматы пока рано.

В России точно потребуется долгая законодательная проработка для того, чтобы такой формат вписывать. Наши регуляторы к этому относятся очень осторожно.

Криптовалюты они видят в основном как способ обходить санкции и не отставать от окружающего мира. А принять криптобанк как новую форму финансового учреждения, боюсь, пока не готовы. Ведь непонятно, что это такое: депозитное учреждение или что-то другое? Как оно организовано, чем оперирует, какие у него ограничения? Это просто регуляторная песочница или нечто большее?».

Экономисты отмечают, что новые структуры повысят эффективность рынка и расширят инструменты управления финансами. Работа криптобанков в республике регулируется законами для небанковских финорганизаций и решениями Парка высоких технологий. В правительстве страны полагают, что двойное регулирование сближает финансовый и криптовалютный бизнес. В России криптобанки можно открыть в существующих кредитно-финансовых организациях, говорит член Ассоциации юристов Михаил Успенский:

«Идею с криптобанками реализуют крупнейшие финансовые учреждения страны, которым разрешено совмещать функции кредитной организации и криптообменника. Появится функционал по приобретению цифровых валют, который будет доступен рядовому пользователю прямо с сотового телефона. Для того чтобы реализовать такую схему в России, потребуется лицензия криптообменника, а для крупных банков, скорее всего, еще и депозитария. Вместе с основной лицензией эти три разрешения, по сути, позволят предоставлять услуги криптобанка рядовым гражданам».

В сентябре 2025 года президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативу Нацбанка о создании в стране криптобанков. Глава государства тогда заявил, что цифровые активы станут полноценной частью экономики. В апреле 2026-го председатель правления Нацбанка Роман Головченко говорил, что зарубежные компании уже готовы инвестировать в белорусские криптобанки. Но конкретных интересантов он не назвал.

Леонид Пастернак