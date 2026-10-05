Трамп назначит посланника по Белоруссии спецпредставителем по делам заложников

Президент США Дональд Трамп выдвинул спецпосланника по Белоруссии Джона Коула на должность спецпредставителя по делам заложников. По его словам, за год господин Коул добился возвращения из Белоруссии более 65 граждан США и союзных стран, а также «договорился об освобождении свыше 800 политических заключенных» из нескольких стран Восточной Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ints Kalnins / Reuters Фото: Ints Kalnins / Reuters

«С радостью сообщаю, что Джон Коул — юрист и мой невероятно успешный спецпосланник по вопросам Белоруссии — станет моим кандидатом на должность специального представителя президента по делам заложников в ранге посла»,— написал господин Трамп в своей соцсети Truth social.

Власти США стали смягчать санкции в отношении Белоруссии в обмен на освобождение заключенных в 2025 году. В частности, в середине сентября Минск согласился освободить 25 заключенных в обмен на снятие ограничений с производителя калийных удобрений «Беллесбумпром» и с «Лакокраска». The Atlantic сообщило, что по аналогичному механизму Дональд Трамп согласился ослабить санкции против России — в обмен на освобождение осужденных россиян, которые выступали против боевых действий России на Украине. Кремль заявил, что в России нет политзаключенных.