Трамп назначит посланника по Белоруссии спецпредставителем по делам заложников
Президент США Дональд Трамп выдвинул спецпосланника по Белоруссии Джона Коула на должность спецпредставителя по делам заложников. По его словам, за год господин Коул добился возвращения из Белоруссии более 65 граждан США и союзных стран, а также «договорился об освобождении свыше 800 политических заключенных» из нескольких стран Восточной Европы.
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«С радостью сообщаю, что Джон Коул — юрист и мой невероятно успешный спецпосланник по вопросам Белоруссии — станет моим кандидатом на должность специального представителя президента по делам заложников в ранге посла»,— написал господин Трамп в своей соцсети Truth social.
Власти США стали смягчать санкции в отношении Белоруссии в обмен на освобождение заключенных в 2025 году. В частности, в середине сентября Минск согласился освободить 25 заключенных в обмен на снятие ограничений с производителя калийных удобрений «Беллесбумпром» и с «Лакокраска». The Atlantic сообщило, что по аналогичному механизму Дональд Трамп согласился ослабить санкции против России — в обмен на освобождение осужденных россиян, которые выступали против боевых действий России на Украине. Кремль заявил, что в России нет политзаключенных.
Практический смысл назначения связан с уже опробованной моделью переговоров: освобождение заключенных увязывается с поэтапным смягчением американских санкций. В августе 2025 года Минск обсуждал с американскими дипломатами освобождение большого числа заключенных, рассчитывая на снятие ограничений с «Белавиа» и «Беларуськалия».
В сентябре 2025 года результатом переговоров, в которых участвовал Джон Коул, стало освобождение 52 заключенных в обмен на частичное снятие санкций, в частности с «Белавиа». Вашингтон при этом связывал дальнейшее смягчение ограничений с продолжением амнистии; свыше 1 тыс. заключенных, остававшихся в белорусских тюрьмах в декабре 2025 года, становились фактором дальнейших переговоров.
Такая конструкция предполагает не разовую уступку, а последовательный обмен конкретных решений Минска на отдельные санкционные послабления. Ее экономический эффект ограничен: запрет ЕС на транзит калийных удобрений через Литву означает, что снятие американских ограничений само по себе не восстановит прежние объемы экспорта.