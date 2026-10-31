Ксении Собчак и Константину Богомолову запретили въезд в Латвию
Латвия внесла журналистку Ксению Собчак и ее мужа, режиссера Константина Богомолова, в список нежелательных для страны лиц. Им бессрочно запрещен въезд в страну. Об этом сообщила министр иностранных дел республики Байба Браже в соцсети X.
Запрет введен на основании ч. 3 ст. 104 Закона об иммиграции Латвии, отметила госпожа Браже. По нему глава МИДа может запрещать иностранцам въезд в страну. Из-за чего под ограничения попали Ксения Собчак и Константин Богомолов, в сообщении министра не указано.
В сентябре Латвия запретила въезд в страну российскому хоккеисту, капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Незадолго до этого спортсмен снялся в предвыборном ролике «Единой России».