Ксении Собчак и Константину Богомолову запретили въезд в Латвию

Запрет введен на основании ч. 3 ст. 104 Закона об иммиграции Латвии, отметила госпожа Браже. По нему глава МИДа может запрещать иностранцам въезд в страну. Из-за чего под ограничения попали Ксения Собчак и Константин Богомолов, в сообщении министра не указано.