У резиденции Трампа во Флориде развернули системы ПВО
Рядом с резиденцией президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде развернули системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщают The War Zone (TWZ) и The Telegraph.
По информации журналистов, зенитные ракетные комплексы AN/TWQ-1 Avenger установили вблизи поместья в Палм-Бич, а также возле международного аэропорта имени Дональда Трампа, расположенного примерно в 5 км от резиденции. Военную технику перебросили около двух недель назад для усиления мер безопасности, пишет TWZ.
Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование вооруженных сил США подтвердили наличие наземных средств ПВО и комплексов противодействия беспилотникам в районе Мар-а-Лаго. Данные меры реализуют по запросу Секретной службы (USSS).
Комплекс AN/TWQ-1 Avenger представляет собой мобильную систему ПВО малой дальности. Она оснащена пусковыми установками для ракет Stinger и предназначена для борьбы с крылатыми ракетами, беспилотниками, низколетящими самолетами и вертолетами.