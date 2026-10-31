У резиденции Трампа во Флориде развернули системы ПВО

По информации журналистов, зенитные ракетные комплексы AN/TWQ-1 Avenger установили вблизи поместья в Палм-Бич, а также возле международного аэропорта имени Дональда Трампа, расположенного примерно в 5 км от резиденции. Военную технику перебросили около двух недель назад для усиления мер безопасности, пишет TWZ.