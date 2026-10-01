Эстония запретила транзит зерна из России и Белоруссии
Правительство Эстонии запретило транзит зерна из России и Белоруссии. Решение приняли на заседании в четверг на основании закона о международных санкциях.
В пояснительной записке указано, что цель запрета — снижение доходов российских предпринимателей и ограничение источников, «позволяющих финансировать военную деятельность», сообщает «Интерфакс». Эстонский кабмин счел оправданным аналогичный запрет для Белоруссии, поскольку та поддерживает действия России.
«Россия активно ищет возможности перенаправить часть своего зернового экспорта через Балтийское море, — указано в пояснительной записке. — Эстонское государство считает неприемлемым использование Россией наших портов».
МИД Эстонии сообщил 10 сентября, что продолжает взаимодействовать с Латвией и Литвой в поисках регионального или общеевропейского способа остановить транзит российского зерна. В среду в Риге переговоры по этой теме провели глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, президент и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкявичс и Байба Браже.
Практический эффект запрета — ограничение доступа к одному из маршрутов, а не автоматическая остановка российского и белорусского экспорта. У России есть альтернативные направления, но перераспределение потоков требует отдельного расчета, а при закрытии прибалтийских портов не все грузы удается оперативно перенаправить. Поэтому последствия зависят от того, какую часть объемов смогут принять другие маршруты и инфраструктура.
В феврале 2024 года Латвия уже запретила импорт зерна из России и Белоруссии, а в марте 2024 года литовский сейм призвал Еврокомиссию ввести аналогичный запрет на уровне ЕС. На тот момент такое зерно не подпадало под санкции Евросоюза и поступало в Литву для дальнейшей транспортировки и внутреннего использования, что объясняет, почему балтийские страны добивались не только национальных ограничений, но и общего решения.