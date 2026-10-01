Эстония запретила транзит зерна из России и Белоруссии

Правительство Эстонии запретило транзит зерна из России и Белоруссии. Решение приняли на заседании в четверг на основании закона о международных санкциях.

В пояснительной записке указано, что цель запрета — снижение доходов российских предпринимателей и ограничение источников, «позволяющих финансировать военную деятельность», сообщает «Интерфакс». Эстонский кабмин счел оправданным аналогичный запрет для Белоруссии, поскольку та поддерживает действия России.

«Россия активно ищет возможности перенаправить часть своего зернового экспорта через Балтийское море, — указано в пояснительной записке. — Эстонское государство считает неприемлемым использование Россией наших портов».

МИД Эстонии сообщил 10 сентября, что продолжает взаимодействовать с Латвией и Литвой в поисках регионального или общеевропейского способа остановить транзит российского зерна. В среду в Риге переговоры по этой теме провели глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, президент и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкявичс и Байба Браже.