Перелетные яйца

Но рост цен вряд ли приведет к моментальному увеличению импорта. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев обращает внимание на то, что производство яйца — длительный цикличный процесс, и быстро увеличить поставки не так просто. Поставки из Белоруссии, по мнению госпожи Корягиной, и так на максимально возможном уровне с точки зрения логистических и производственных возможностей. Завоз продукции из стран дальнего зарубежья ограничен из-за ветеринарных, таможенных барьеров и высокой стоимости логистики, которая делает такие поставки нецелесообразными для розницы, говорит она. Одновременно увеличение внутреннего производства эксперт склонна считать долгосрочным трендом: это создает риски для потенциальных поставщиков.