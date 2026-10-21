Перелетные яйца
Импорт яиц в Россию сократился на 10,1%
За январь—сентябрь 2026 года импорт яиц в Россию сократился на 10,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Практически все 542 млн штук поставила одна страна — Белоруссия. Мотивация экспортеров завозить яйца в Россию снизилась из-за роста внутреннего производства.
С 1 января по 2 октября 2026 года в Россию было импортировано 542 млн куриных яиц, меньше на 10,1% год к году, следует из имеющихся у “Ъ” данных участников рынка. Практически весь импортируемый объем поступил из Белоруссии.
В Минсельхозе “Ъ” заявили, что растущее производство полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка и изменение объема импорта не создает рисков для стабильного снабжения потребителей.
Предприятия работают в штатном режиме, говорит гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.
По данным Росстата, хозяйства всех категорий в России в январе—сентябре 2026 года выпустили 36,6 млрд яиц, на 0,2% больше год к году. Сельхозорганизации нарастили производство на 1,1% год к году.
Частично на рынке могли сказаться ограничения на поставку в Россию куриных яиц из Казахстана. Источник “Ъ” на птицеводческом рынке напоминает, что страна традиционно была вторым по объему поставщиком куриных яиц в Россию. Но в Казахстане возникают вспышки птичьего гриппа, говорит он.
Мотивация самих зарубежных производителей вести поставки в Россию снизилась. Партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина напоминает, что в 2025–2026 годах из-за периодического перепроизводства отпускные цены на яйца в РФ снижались, а вслед за ними сокращалась и рентабельность производителей. В прошлом году она составляла всего 5,5% против 53% в начале 2024 года, говорит эксперт.
Сейчас тенденция меняется. Согласно Росстату, в сентябре средняя розничная стоимость яиц в России составила 101,4 руб. за десяток, увеличившись год к году на 18,3%.
В августе прирост был заметно ниже — 14% год к году. Мониторинг eggpack.ru показывает, что на 11 октября 2026 года оптовая стоимость яиц C1 в России составила 80 руб. за десяток, увеличившись год к году на 48,2%.
Собеседник “Ъ” на одной из птицефабрик считает, что в подорожании нет ничего удивительного. Во-первых, яйца всегда растут в цене с октября до Нового года, во-вторых, долго цены находились на минимальных уровнях, а производители были вынуждены работать с отрицательной рентабельностью, напоминает он. Альбина Корягина дополнительными факторами называет вынужденный забой птицы из-за гриппа и временные остановки отгрузок крупными птицефабриками.
Но рост цен вряд ли приведет к моментальному увеличению импорта. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев обращает внимание на то, что производство яйца — длительный цикличный процесс, и быстро увеличить поставки не так просто. Поставки из Белоруссии, по мнению госпожи Корягиной, и так на максимально возможном уровне с точки зрения логистических и производственных возможностей. Завоз продукции из стран дальнего зарубежья ограничен из-за ветеринарных, таможенных барьеров и высокой стоимости логистики, которая делает такие поставки нецелесообразными для розницы, говорит она. Одновременно увеличение внутреннего производства эксперт склонна считать долгосрочным трендом: это создает риски для потенциальных поставщиков.
Совокупное предложение куриных яиц на российском рынке в январе—сентябре 2026 года, по данным участников рынка, составило 34,3 млрд штук, снизившись год к году 0,04%. За границу в общей сложности в январе—сентябре 2026 года было отправлено 253,2 млн яиц — это на 8,6% больше год к году. Крупнейшим покупателем российских яиц за первые девять месяцев стала Киргизия, следом идут Монголия, ОАЭ и Абхазия.
Газета «Коммерсантъ» №195от 21.10.2026, стр. 8