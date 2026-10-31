Какую выгоду получают США, продавая Украине Patriot за европейский счет?
Обзор зарубежных СМИ
США призвали европейских союзников по НАТО смягчить риторику в отношении России. Просьбу быть сдержаннее, в частности, получили правительства Эстонии, Латвии и Литвы. Накануне к ним обратились представители Пентагона, сообщают источники Reuters. В то же время американский Госдепартамент одобрил продажу Украине 500 ракет для комплексов Patriot. При этом конкретные сроки поставок не уточняются. На фоне последних действий Дональда Трампа это решение выглядит противоречивым, отмечают зарубежные СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
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В октябре 2026 года президент США резко ухудшил отношения с Владимиром Зеленским. Помимо так называемой дизельной сделки, Трамп приостановил исполнение закона об адских санкциях. Речь о 500-процентных пошлинах против стран — импортеров российской нефти. Еще одно разногласие между Вашингтоном и Киевом — неоднократные просьбы Белого дома остановить удары ВСУ по объектам энергетики.
Как пишет Reuters, таким образом США хотят продвинуться по мирному треку. Трамп якобы считает, что только так Россия может согласиться на сделку. Однако Европа на уступки идти не планирует. Более того, там все чаще звучат заявления о возможной подготовке Кремля к полномасштабному вторжению в страны НАТО. По данным источников Reuters, в Пентагоне подобную риторику считают лишним шумом.
На этом фоне решение Госдепартамента одобрить продажу Patriot выглядит удивительным. Как передает CNN, Зеленский уже не первый год просит Трампа организовать поставку новых ракетных комплексов. Однако в Белом доме воздерживались от четких ответов, говорят собеседники телеканала. Они объясняют это несколькими факторами. Во-первых, из-за войны в Иране США сами испытывают нехватку вооружений. Во-вторых, финансирование производства дополнительных комплексов долгое время оставалось под вопросом.
Сейчас же Трамп, по всей видимости, хочет сделать шаг навстречу Зеленскому. Возможно, таким образом американский президент намерен смягчить жесткую позицию Украины в преддверии трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Впрочем, к чему приведут такие качели, пока неизвестно, заключает CNN.
Тем не менее Зеленский все равно остался недоволен. В своих соцсетях украинский президент приветствовал решение Госдепартамента, но отметил, что новые Patriot должны поступить в ближайшие дни, а не через несколько лет. Хотя США действительно не смогут оперативно организовать поставки, говорят источники Guardian. По их данным, производство начнут только к 2030 году. Для начала Украина должна получить деньги на закупку от европейских союзников. Речь о $2,1 млрд. Пока финансирование задерживается.