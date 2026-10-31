Какую выгоду получают США, продавая Украине Patriot за европейский счет?

В октябре 2026 года президент США резко ухудшил отношения с Владимиром Зеленским. Помимо так называемой дизельной сделки, Трамп приостановил исполнение закона об адских санкциях. Речь о 500-процентных пошлинах против стран — импортеров российской нефти. Еще одно разногласие между Вашингтоном и Киевом — неоднократные просьбы Белого дома остановить удары ВСУ по объектам энергетики.