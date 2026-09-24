В Белоруссии опровергли новость о пресечении КГБ диверсии в России

Белорусский государственный медиапроект «Народный Антифейк» опроверг сообщение о том, что КГБ Белоруссии пресек деятельность группы, которая готовила диверсию на территории России. Новость была опубликована в фейковом канале Комитета.

В публикации утверждалось, что группу координировали с территории Украины. Белоруссию якобы планировали использовать как транзитный маршрут для передачи оборудования, БПЛА и средств связи. Нескольких участников задержали, а сведения передали России, заявляли авторы публикации.

«КГБ Беларуси 24/7 проводит работу по нейтрализации угроз национальной безопасности. Тем не менее сообщение про “разоблаченную ДРГ” не соответствует действительности и является фейком», — указал «Народный Антифейк». Авторы канала отметили, что сообщение опубликовали ночью, чтобы затруднить проверку информации.