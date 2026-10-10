Белоруссия запретила ввоз и продажу одного из чаев российского Greenfield

По заявлению комитета, чай не соответствует требованиям по показателям безопасности. По результатам проверки содержание плесени в чае составило 7 тыс. КОЕ на грамм при допустимом уровне не более 100 КОЕ/г. Таким образом, норматив был превышен в 70 раз.