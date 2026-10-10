Белоруссия запретила ввоз и продажу одного из чаев российского Greenfield
10.10.2026, 14:36
Госстандарт Белоруссии запретил ввоз и продажу на территории страны пакетированного российского чая Greenfield Buckwheat & Cocoabeans (гречиха и какао-бобы). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По заявлению комитета, чай не соответствует требованиям по показателям безопасности. По результатам проверки содержание плесени в чае составило 7 тыс. КОЕ на грамм при допустимом уровне не более 100 КОЕ/г. Таким образом, норматив был превышен в 70 раз.
Кроме того, специалисты обнаружили в одном грамме продукта бактерии группы кишечной палочки, наличие которых не допускается техническим регламентом Таможенного союза о безопасности пищевой продукции.