Лукашенко заявил о подвижках по многим вопросам в переговорах Белоруссии и США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно оценил переговорный процесс между Минском и Вашингтоном. По его словам, по многим вопросам уже есть подвижки.
«Должен сказать, что администрации США сегодня непросто, работы хватает. Но я очень ценю, что Дональд Трамп и его люди уделяют внимание нашим контактам»,— сказал господин Лукашенко, заслушав доклад о переговорах (цитата по БЕЛТА).
Белорусский президент выразил надежду, что стороны будут выполнять обещанные друг другу договоренности. «Мы со своей стороны свято выполняем то, что обещали американцам»,— подчеркнул Александр Лукашенко.
Одним из главных вопросов, о котором удалось договориться, постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков назвал снятие персональных санкций с руководителя «Беларуськалия». Другие темы требуют больше времени из-за сложности их решения, но это обязательно получится, заверил дипломат на совещании.
США стали смягчать санкции в отношении Белоруссии в 2025 году. Из санкционного списка в марте текущего года исключили крупного производителя калийных удобрений «Беларуськалий». В обмен власти Белоруссии начали освобождать заключенных.