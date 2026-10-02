Лукашенко встретился с Мишустиным в Минске
Лукашенко в Минске провел встречу с Мишустиным и главами правительств ЕАЭС
Премьер-министр России Михаил Мишустин в Минске принял участие во встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с главами правительств стран ЕАЭС. На мероприятии присутствовали премьеры Казахстана, Киргизии, Узбекистана и самой Белоруссии, а также — министр промышленности и торговли Ирана, глава Коллегии Евразийской комиссии и генсек СНГ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян присоединился к переговорам по видеосвязи.
Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Господин Лукашенко на встрече заявил, что Белоруссия неизменно сохраняет приверженность интеграции на постсоветском пространстве.
«Мы взяли свой курс давным-давно. Я работаю уже слишком много президентом и долго... За эти долгие времена я убедился в том, что мы никому нигде не нужны», — сказал президент (цитата по «РИА Новости»).
Практический смысл интеграции для Белоруссии — не только свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. К 2023 году эти базовые преимущества в ЕАЭС уже считались в основном полученными, поэтому дальнейшая повестка связана с объединением национальных рынков в сферах энергетики, торговли, финансов, труда и строительства и с запуском новых форматов экономического взаимодействия.
Продвижение такой интеграции зависит от согласования правил между странами. В декабре 2024 года обсуждение общего рынка энергоресурсов связывали с готовностью участников находить компромиссы, а в январе 2025 года указывали, что временные ветеринарные и фитосанитарные ограничения одной страны могут закрывать транзит и ограничивать доступ продукции в государство назначения.
Для Минска интеграция с Россией ранее предполагала условие «без понуждения» — при сохранении суверенитета и независимости, как заявлял Александр Лукашенко в 2020 году. Одним из практических инструментов российско-белорусского взаимодействия стало межправительственное соглашение о промышленной кооперации: в 2023 году по нему утвердили 16 проектов в машиностроении, станкостроении и микроэлектронике на 80 млрд руб.