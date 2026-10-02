Лукашенко встретился с Мишустиным в Минске

Премьер-министр России Михаил Мишустин в Минске принял участие во встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с главами правительств стран ЕАЭС. На мероприятии присутствовали премьеры Казахстана, Киргизии, Узбекистана и самой Белоруссии, а также — министр промышленности и торговли Ирана, глава Коллегии Евразийской комиссии и генсек СНГ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян присоединился к переговорам по видеосвязи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Господин Лукашенко на встрече заявил, что Белоруссия неизменно сохраняет приверженность интеграции на постсоветском пространстве.

«Мы взяли свой курс давным-давно. Я работаю уже слишком много президентом и долго... За эти долгие времена я убедился в том, что мы никому нигде не нужны», — сказал президент (цитата по «РИА Новости»).