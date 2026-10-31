Иран заявил об атаке США на два рыболовецких судна
Американские беспилотники атаковали два рыболовецких судна у южной провинции Хормозган в Иране. Один человек пострадал, сообщает иранское агентство IRIB.
Власти провинции заявили, что инцидент произошел около 11:30 по местному времени (совпадает с мск) в 18 милях (29 км) от побережья. В каждой лодке было по два человека. Пострадавший был госпитализирован. Двое рыбаков считаются пропавшими без вести. Ведется поисковая операция.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале июля после срыва мирного соглашения Ирана и США. Стороны возобновили удары по объектам друг друга. В середине октября Reuters сообщало, что число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума с начала конфликта.