Число сбитых вблизи Москвы БПЛА превысило 10
Силы ПВО сбили еще пять беспилотников ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе». Всего за последние два часа вблизи столицы уничтожены 11 БПЛА.
По словам господина Собянина, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле мэр не привел.
Во время атаки БПЛА приостанавливал работу аэропорт Шереметьево. Авиагавань уже вновь принимает и отправляет самолеты. Домодедово и Внуково продолжают работать по согласованию.