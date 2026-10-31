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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Происшествия

Число сбитых вблизи Москвы БПЛА превысило 10

Силы ПВО сбили еще пять беспилотников ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе». Всего за последние два часа вблизи столицы уничтожены 11 БПЛА.
По словам господина Собянина, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле мэр не привел.
Во время атаки БПЛА приостанавливал работу аэропорт Шереметьево. Авиагавань уже вновь принимает и отправляет самолеты. Домодедово и Внуково продолжают работать по согласованию.
Атаки беспилотников
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