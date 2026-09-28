Союз подвозимый

Импорт белорусского бензина в Россию за девять месяцев 2026 года может превысить 1 млн тонн, из которых более 200 тыс. тонн придется на сентябрь. Доля поставляемого из страны топлива на российском рынке оценивается в 6%. Импорт из Белоруссии поддерживает рынок в условиях перебоев в работе российских НПЗ и логистических сбоев, но потенциал увеличения отгрузок ограничен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Поставки бензина из Белоруссии в Россию за девять месяцев 2026 года могут превысить 1,05 млн тонн, сообщил “Ъ” источник в отрасли. По его данным, по итогам сентября импорт может составить около 205 тыс. тонн. В сентябре 2025 года объем импорта белорусского бензина оценивался в 45 тыс. тонн (см. “Ъ” от 1 октября 2025 года), таким образом за этот месяц поставки могут вырасти в 4,5 раза год к году. В первой половине 2025 года ввоз белорусского бензина на российский рынок был минимальным.

Собеседник “Ъ” добавляет, что белорусские НПЗ также наращивают экспорт дизтоплива в Россию: в сентябре объем поставок оценивается в 246 тыс. тонн.

За июнь—август отгрузки составили 361 тыс. тонн против 180 тыс. тонн в январе—мае. Рост импорта источник “Ъ” связывает с необходимостью оперативно насыщать рынок межсезонным дизтопливом, а белорусские поставки, по его словам, позволяют заранее прогнозировать сроки доставки.

Продажи белорусского бензина на Петербургской бирже 1–25 сентября составили 25,8 тыс. тонн, говорится в обзоре Национального биржевого ценового агентства. Это около 8% от всех проданных на площадке объемов (318,27 тыс. тонн). Относительно августа 2025 года суммарная реализация бензина на бирже сократилась на 14,6%. С начала 2026 года объем продаж снизился на 25,5%, до 5,68 млн тонн. Цены на бензин АИ-92 по индексу европейской части РФ по итогам недели 21–25 сентября выросли к предыдущей на 0,21%, до 69,61 тыс. руб. за тонну, АИ-95 подорожал на 1,05%, до 72,59 тыс. руб. за тонну. Летнее дизтопливо на бирже за неделю подешевело на 3,34%, до 66,85 тыс. руб. за тонну. Бензин белорусских НПЗ 25 сентября стоил 138,01 тыс. руб. за тонну.

Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин, ссылаясь на данные Центра ценовых индексов, отмечает, что рост поставок бензина из Белоруссии — с 189 тыс. тонн в марте—мае до 610 тыс. тонн в июне—августе — мог увеличить долю белорусского топлива на российском рынке с 2% до 6%. При годовом спросе в России около 40 млн тонн, поясняет эксперт, трехмесячный объем потребления составляет примерно 10 млн тонн.

«Белорусские поставки играют роль демпфера, который позволяет российским регуляторам снижать объем перераспределения топлива между различными регионами»,— говорит господин Терешкин.

Однако, по его словам, поставки в Россию вряд ли превысят 600 тыс. тонн в квартал: Новополоцкий и Мозырский НПЗ могут суммарно производить около 3,5 млн тонн бензина в год, из них 1,2–1,3 млн тонн в год приходится на потребности белорусского рынка.

На последнем совещании по ситуации на топливном рынке 21 сентября вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям продолжить совместную работу по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами и обеспечению стабильного снабжения субъектов, сообщала пресс-служба правительств РФ. Отдельно отмечена необходимость учитывать возможные риски и предусматривать своевременные меры реагирования, включая увеличение производства и корректировку объемов импорта.

В некоторых регионах сохраняются сложности с поставками топлива. Так, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал 22 сентября о возвращении очередей на АЗС из-за логистических сбоев, в связи с чем в регионе вводятся ограничения на продажу топлива по системе «чет-нечет», а отпуск бензина разрешается только в бак. Как отмечал глава региона, для стабилизации поставок в том числе планируется увеличение закупок белорусского топлива.

Участники рынка обеспокоены перебоями в работе предприятий, приостановивших продажи на бирже, говорится в обзоре агентства Platts (есть у “Ъ”). В связи с этим, по данным аналитиков, плановые ремонты российских НПЗ, которые, как ожидалось, пройдут в октябре, могут быть перенесены на 2027 год.

Ольга Озембловская