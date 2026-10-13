Лукашенко счел глупостью публикации о планах Минска захватить Сувалкский коридор
13.10.2026, 14:35
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что западные СМИ развернули кампанию против Москвы и Минска. Он назвал глупостью заявления о планах двух стран занять так называемый Сувалкский коридор.
Господин Лукашенко сегодня провел совещание с силовым блоком. На встрече белорусский президент заявил, что западные СМИ уделяют пристальное внимание тому, что происходит в вооруженных силах республики.
«Второе направление их критики так называемой в отношении Беларуси, что мы собираемся пробить Сувалкский коридор в направлении Калининградской области. Я не хочу тут оправдываться перед ними. Это — глупость полная»,— заверил Александр Лукашенко (цитата по БЕЛТА).
Сувалкский коридор — это участок вдоль границы Польши и Литвы длиной около 100 км, который соединяет территорию стран Балтии с остальными членами НАТО и одновременно разделяет Белоруссию и Калининградскую область России. В январе агентство IAR писало, что Польша и Литва обсуждают строительство нового военного полигона в Сувалкском коридоре. В НАТО пригрозили России ответом при его блокировке.