Грызлов: западные границы Союзного государства находятся под растущей угрозой
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил о растущих угрозах западным границам Союзного государства (СГ). В пример он привел расширение НАТО на восток, а также наращивание военного присутствия у границ.
«Мы видим последствия политики, которую США и их союзники проводили десятилетиями: расширение НАТО на восток, наращивание военного присутствия у наших границ, разрушение договоренностей в области контроля над вооружениями»,— сказал дипломат в интервью журналу «Национальная оборона».
«С учетом провокационной линии» Россия и Белоруссия приняли решение об укреплении обороны и безопасности СГ, добавил господин Грызлов. Он отметил, что в Белоруссии размещено российское тактическое ядерное оружие, а также боевое дежурство несут ракетные комплексы «Орешник»