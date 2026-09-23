Литва исключила транзит белорусских удобрений через ЕС
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что ни одна страна Евросоюза не может участвовать в обсуждаемом с США соглашении о поставках белорусских удобрений. По его словам, санкционный режим ЕС запрещает государствам союза импортировать эту продукцию и создавать условия для ее транзита через свою территорию.
«Снятие санкций США напрямую не связано с действиями Европейского союза, с его санкционной политикой. Поэтому, узнав об этом заявлении из публичной сферы, мы рассматриваем его как вопрос двусторонних отношений»,— заявил господин Будрис в интервью порталу литовского национального телевидения и радио LRT. Глава МИД Литвы добавил, что не видит оснований для пересмотра европейских ограничений.
В июне 2021 года Евросоюз запретил импорт калийных удобрений из Белоруссии, а через несколько месяцев США ввели санкции против ОАО «Беларуськалий». С 1 февраля 2022 года компания была вынуждена остановить перевозки через литовский порт Клайпеда — основной хаб для экспорта калия из Белоруссии. В декабре 2025 года Вашингтон достиг договоренности с Минском об исключении компании из-под санкций в обмен на помилование 123 политзаключенных.
Американо-белорусская договоренность сама по себе не отменяет европейские ограничения: снятие санкций США не меняет режим ЕС, поэтому участие стран союза в поставках потребовало бы отдельного решения на уровне Евросоюза. При этом европейские меры распространялись не на весь белорусский калий, а на продукцию с содержанием K?O менее 40% и более 62%; основной экспортный калий с содержанием 40–60% K?O в июне 2021 года под эти ограничения не попал.
Ограничения применялись к продукции с определенными характеристиками: в июле 2023 года сообщалось, что удобрения с содержанием калия 58% под запрет не подпадали. Поэтому возможность поставок зависит не только от политической договоренности, но и от конкретного состава удобрений и действующей формулировки санкционного режима.
Даже при изменении правил ЕС быстрое восстановление прежних грузопотоков не гарантировано: в августе 2020 года глава порта Клайпеды говорил, что оперативная переориентация перевозок невозможна, а перенаправление удобрений через другие порты потребует значительных вложений в инфраструктуру.