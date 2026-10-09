Сам себе саммит
В Туркмении публично проявил себя прежде всего Александр Лукашенко
09.10.2026, 15:32
9 октября президент России Владимир Путин в туркменской Авазе участвовал в саммите СНГ и Каспийском саммите. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что единственным человеком, которому от этих саммитов еще что-то нужно, является, как всегда, президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Накануне вечером, когда президент России Владимир Путин встречался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, на ночных улицах туркменской Авазы происходили волнующие события. На них вышел премьер-министр Армении Никол Пашинян. Был он в шлеме и очках и видео себя писал как селфи (видимо, телефон с камерой был продуманно закреплен на руле). Зачем ему ночью очки? Может, не обойтись без них, не знаю. Я по ночам по Авазе на велосипеде не езжу, да еще с таким счастливым выражением лица.
На следующий день Никол Пашинян выступал на заседании глав стран СНГ в узком составе и тоже был доволен. Рассказывал про Алма-Атинскую декларацию, которая «сыграла ключевую роль в установлении мира между Республикой Арменией и Азербайджанской Республикой». «В 2024 году Армения и Азербайджан подписали ратифицированное положение о совместной деятельности комиссии по вопросам делимитации государственной границы между Республикой Арменией и Азербайджанской Республикой... Стороны признают и уважают суверенитет территориальной целостности, нерушимость международных границ и политическую независимость друг друга... Стороны подтверждают, что не имеют каких-либо территориальных претензий друг к другу и не будут выдвигать таких претензий в будущем...— зачитывал Никол Пашинян избранные места из Алма-Атинской декларации.— Стороны не будут предпринимать никаких действий, включая планирование, подготовку, поощрение или поддержку действий, направленных на расчленение либо нарушение полностью или частично территориальной целостности или политического единства другой стороны».
А главное, он зачитывал это президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сидящему рядом.
— 9 ноября 2020 года, к сожалению, нам не удалось достичь мира...— продолжал Никол Пашинян.— Но сегодня можно констатировать, что за последние два года, впервые за последние 20 с лишним лет начиная с 1990-х, не было убитых и раненых с обеих сторон. Уже почти год Азербайджанская железная дорога открыта для армянских грузов. Началась двусторонняя торговля между Арменией и Азербайджаном... Был делимитирован и демаркирован 12-километровый участок государственной границы между Арменией и Азербайджаном...
И теперь, такое впечатление, все хорошо у премьер-министра Армении. Он будет долго гнать велосипед...
Интересно, что во время закрытой части заседания глав СНГ в расширенном составе помощник президента Юрий Ушаков, по информации “Ъ”, подошел к лидерам Армении и Азербайджана и коротко переговорил с каждым.
Скоро стало ясно, о чем: после скоротечного Каспийского саммита за закрытыми, как говорится, дверями состоялась трехсторонняя встреча глав России, Армении и Азербайджана, никак не анонсированная (Никол Пашинян, не участвовавший в Каспийском саммите, дожидался его финала).
Продолжалась она минут пятнадцать. Зачем-то эти люди были нужны друг другу.
Вообще, атмосфера на саммите была благостная.
— Россия, безусловно, поддерживает подготовленный для утверждения лидерами проект совместного заявления в связи с юбилеем СНГ,— рассказывал Владимир Путин.— За три с половиной десятилетия именно благодаря СНГ — я согласен с некоторыми коллегами, которые сегодня уже об этом сказали,— удалось сохранить, а по многим направлениям даже нарастить наработанные нашими народами за века проживания в едином государстве экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи... Практически все взаиморасчеты выполняются в национальных валютах, их доля в коммерческих операциях между нашими государствами превысила 90%. Это позволяет углублять экономическую кооперацию, несмотря ни на какие внешние влияния и конъюнктуру, не только торговать, но и развивать рынок капитала, осуществлять встречные инвестиции.
И российский президент сразу пригласил всех под Новый год в Санкт-Петербург. Придется поломать голову над тем, что для них придумать: перепробовано уже многое.
Как всегда, боевым выглядел президент Белоруссии Александр Лукашенко.
— Мы сохранили единство — хрупкое, но сохранили,— нехотя признавал он.
Но:
— Я говорил это недавно премьер-министрам ваших стран: нас нигде не ждут!.. В мире увеличивается конкуренция! Нам надо сохранить наше пространство. Увеличивать нашу ценность! Мы это делаем? Нет!.. Не только исполкому! Прежде всего — государствам, обладающим ресурсами, всем нам надо подумать о принятии более серьезных решений!
Александр Лукашенко всегда хочет чего-то большего. То есть в случае с СНГ — хоть чего-то. (А еще же и Каспийский форум состоялся, совсем уж неприметный. Владимир Путин мыслями был уже в вечернем телефонном разговоре с Дональдом Трампом.)
Но пока это, как и раньше, клуб, который оживляется в конце года в Санкт-Петербурге.
— Мы утвердили повестку дня исходя из возможностей... Посмотрите на наши решения: чего не хватает?! — вопрошал Александр Лукашенко.— Благополучие народов — где в этой повестке?!
И так из года в год…
Благополучие народов в повестке не значилось.
Интересно, что вообще никогда.