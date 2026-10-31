Шереметьево опроверг информацию о воздушной тревоге в аэропорту

«Аэрофлот» уточнил, что перелет лайнеров с запасных аэродромов «будет выполнен при отсутствии ограничений в аэропортах вылета и при соблюдении норматива рабочего времени экипажей в соответствии с правилами безопасности полетов». Перевозчик напомнил, что для переоформления и возврата билетов ехать в аэропорт не требуется.