Шереметьево опроверг информацию о воздушной тревоге в аэропорту
«Аэрофлот» начал выполнение рейсов из Шереметьево по скорректированному расписанию. Ограничения в работе аэропорта вводили утром из-за атак БПЛА. При этом в Шереметьево опровергли информацию о том, что на его территории объявляли воздушную тревогу.
«Опубликованная в сети информация про объявление воздушной тревоги в Шереметьево не соответствует действительности!!! Фотографии, сопровождающие публикации, относятся к событиям прошлых периодов и не отражают текущую ситуацию в аэропорту»,— прокомментировали в Шереметьево.
«Аэрофлот» уточнил, что перелет лайнеров с запасных аэродромов «будет выполнен при отсутствии ограничений в аэропортах вылета и при соблюдении норматива рабочего времени экипажей в соответствии с правилами безопасности полетов». Перевозчик напомнил, что для переоформления и возврата билетов ехать в аэропорт не требуется.
С начала суток на подлете к Москве сбили 10 беспилотников, информации о пострадавших или разрушениях нет. На фоне атаки «Аэрофлот» скорректировал расписание полетов. Воздушную тревогу объявляли в Шереметьево 23 октября, тогда пассажиров эвакуировали в безопасные зоны и места укрытия.