Латвия начала проверять все грузы с зерном из России и Белоруссии

Глава VID добавила, что за девять месяцев транзит зерна из России и Белоруссии вырос в 2,7 раза в годовом выражении. Из России за это время через Латвию перевезли 689,9 тыс. т против 303,3 тыс. т годом ранее, из Белоруссии — 131,4 тыс. т против 60,8 т. По данным службы, к 6 октября транзит российского зерна достиг 742 тыс. т, тогда как за весь 2025 год он составил почти 652 тыс. т.