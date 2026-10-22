Латвия начала проверять все грузы с зерном из России и Белоруссии
Служба государственных доходов Латвии (VID) с сентября проверяет каждую партию зерна, которая поступает из России и Белоруссии. Об этом сообщила генеральный директор службы Байба Шмите-Роке. Проверки должны показать, не везут ли зерно из новых российских регионов, передает Delfi.
По словам госпожи Шмите-Роке, VID изучает документы по всем зерновым грузам. Продовольственно-ветеринарная служба отбирает пробы транзитного зерна и отправляет их в лаборатории во Франции и Великобритании. Если анализ подтвердит происхождение из новых территорий, об этом известят получателей. В Латвии такие данные могут стать основанием для ограничений против конкретного перевозчика и, возможно, запрета на дальнейший транзит зерна через страну. На 8 октября пробы из транзитных партий российской пшеницы брали десять раз.
Глава VID добавила, что за девять месяцев транзит зерна из России и Белоруссии вырос в 2,7 раза в годовом выражении. Из России за это время через Латвию перевезли 689,9 тыс. т против 303,3 тыс. т годом ранее, из Белоруссии — 131,4 тыс. т против 60,8 т. По данным службы, к 6 октября транзит российского зерна достиг 742 тыс. т, тогда как за весь 2025 год он составил почти 652 тыс. т.