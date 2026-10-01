Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что французское председательство не разрешило представителю Минска выступить на заседании Совета безопасности ООН по Украине. Оно состоялось 23 сентября.

По словам Максима Рыженкова, Белоруссия просила дать ей слово для оценки ситуации вокруг Украины и предложений о дальнейших действиях. «Но, несмотря на широкий разброс стран, которым было дано слово, французское председательство запретило нам участвовать»,— сказал он «РИА Новости».

Среди стран, которым разрешили выступить на заседании, Максим Рыженков выделил Испанию. Он добавил: «Где эти страны находятся и где находимся мы? Как они пострадали от этого конфликта и как — мы?». Участие Белоруссии приветствовала Россия, подчеркнул министр.