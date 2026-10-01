Франция не разрешила Белоруссии выступить на заседании Совбеза ООН
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что французское председательство не разрешило представителю Минска выступить на заседании Совета безопасности ООН по Украине. Оно состоялось 23 сентября.
По словам Максима Рыженкова, Белоруссия просила дать ей слово для оценки ситуации вокруг Украины и предложений о дальнейших действиях. «Но, несмотря на широкий разброс стран, которым было дано слово, французское председательство запретило нам участвовать»,— сказал он «РИА Новости».
Среди стран, которым разрешили выступить на заседании, Максим Рыженков выделил Испанию. Он добавил: «Где эти страны находятся и где находимся мы? Как они пострадали от этого конфликта и как — мы?». Участие Белоруссии приветствовала Россия, подчеркнул министр.
Белоруссия не входит в состав Совета Безопасности ООН, поэтому ее обращение к заседанию не означает автоматического допуска к выступлению. В одном из эпизодов французского председательства представитель, не являвшийся участником Совета, не получил слово: отказ был мотивирован тем, что аргументы могут исходить только от членов Совбеза. Для Минска это означает зависимость доступа к обсуждению от решения председательствующей стороны.
В июне 2026 года Белоруссия уже обращалась к председательствующей Колумбии с просьбой о срочном заседании Совбеза после атаки на автобус под Брянском. Минск отдельно указывал, что не является членом Совета, а его обращение было поддержано Россией — постоянным членом Совбеза; белорусская сторона намеревалась изложить свою позицию на заседании.