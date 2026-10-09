МИД Белоруссии вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины
09.10.2026, 16:57
Министерство иностранных дел Белоруссии вручило ноту протеста временному поверенному в делах Украины Ивану Новицкому. Об этом сообщила пресс-служба МИДа. Дипломата вызвали в министерство после того, как гражданка Белоруссии была тяжело ранена при ударе БПЛА по грузовику в Брянской области.
В пресс-релизе отмечается, что принадлежность автомобиля, который атаковал дрон, «была очевидна». У белорусской стороны есть основания считать атаку намеренной, добавили в ведомстве.
«Украинская сторона предостережена от повторения подобных действий... Ответственность за их последствия полностью ложится на власти Украины. Беларусь сохраняет за собой право на адекватные меры реагирования»,— указано в сообщении министерства.
Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке на грузовой автомобиль накануне около 11:30 мск. Инцидент произошел на дороге Брянск-Новозыбков, вблизи села Смотрова Буда. Гражданку Белоруссии перевели в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По словам пресс-секретаря белорусского МИДа Руслана Варанкова, женщине ампутировали конечности.