Лукашенко назвал выгодным строительство Западом забора на границе с Белоруссией
13.10.2026, 15:20
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решение западных стран построить заборы на границе с Белоруссией приносит Минску выгоду. Глава государства отметил, что страна готовится к войне, чтобы избежать ее, и не собирается атаковать другие государства.
«В случае агрессии с их стороны, а если агрессия и случится, она может быть только с их стороны, с нашей стороны этого не будет, им придется этот забор преодолевать»,— пояснил господин Лукашенко (цитата по БЕЛТА). Он призвал западные страны сделать больше таких ограждений.
Александр Лукашенко также обратил внимание на публикации западных СМИ, в которых утверждается, что Белоруссия намерена занять Сувалкский коридор в направлении Калининградской области. По его словам, «это глупость полная».