В Белоруссии заработал распределительный центр Fix Price

Центр займется обеспечением поставок в магазины сети по Белоруссии. Склад также может использоваться для поставок в другие страны. Площадь склада — 13,8 тыс. кв. м, он находится в логистическом комплексе «Прилесье» в Минской области. Плановый суточный объем обработки — 650 паллет на приемке и столько же на отгрузке. Это соответствует примерно 22–23 входящим фурам и 40–42 автомобилям вместимостью 16 паллет каждый.