В Белоруссии заработал распределительный центр Fix Price
Fix Price запустил свой первый распределительный центр в Белоруссии. Помещение оформлено в аренду на пять лет, заявили «Ведомостям» в компании.
Центр займется обеспечением поставок в магазины сети по Белоруссии. Склад также может использоваться для поставок в другие страны. Площадь склада — 13,8 тыс. кв. м, он находится в логистическом комплексе «Прилесье» в Минской области. Плановый суточный объем обработки — 650 паллет на приемке и столько же на отгрузке. Это соответствует примерно 22–23 входящим фурам и 40–42 автомобилям вместимостью 16 паллет каждый.
Fix Price вышла на рынок Белоруссии в 2017 году. Сейчас в стране работает 411 магазинов. В 2023 году ритейлер также запустил доставку товаров в нескольких белорусских городах. Fix Price также вышла на рынки Монголии, Сербии, Казахстана, Латвии, Грузии, Киргизии, Узбекистана. На конец марта 2026-го компания имела в общей сложности более 7,9 тыс. франчайзинговых магазинов.