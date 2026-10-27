В Белоруссии нашли считавшуюся вымершей русскую выхухоль
Во время экспедиции фонда «Природа и люди» в пойме реки Сож обнаружили русскую выхухоль — реликтовый вид, который был признан исчезнувшим на территории страны, сообщили «Ъ» в фонде «Природа и люди». На участке около 200 км от Черикова до Чечерска ученые зафиксировали устойчивую популяцию: жилые норы, кормовые столики и погрызенные раковины моллюсков.
Из 42 обследованных водоемов большинство имеет почти идеальные условия для обитания вида — кормовую базу, удобные берега и чистую воду. Высокая вероятность сохранения вида отмечена и в долине Птичи в Минской области. Результаты должны стать основой для возвращения выхухоли в Красную книгу Белоруссии и разработки межгосударственных программ мониторинга.
Ранее вид официально признали исчезнувшим в стране и исключили из Красной книги. В экспедиции участвовали сотрудники Окского заповедника Александр и Мария Онуфреня, ведущий научный сотрудник Научно-практического центра НАН Белоруссии по биоресурсам Ирина Крищук. Проект поддержал фонд компании Siberian Wellness «Мир Вокруг Тебя».