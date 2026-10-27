В Белоруссии нашли считавшуюся вымершей русскую выхухоль

Во время экспедиции фонда «Природа и люди» в пойме реки Сож обнаружили русскую выхухоль — реликтовый вид, который был признан исчезнувшим на территории страны, сообщили «Ъ» в фонде «Природа и люди». На участке около 200 км от Черикова до Чечерска ученые зафиксировали устойчивую популяцию: жилые норы, кормовые столики и погрызенные раковины моллюсков.