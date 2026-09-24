В КГБ Белоруссии заявили о предотвращении диверсии в России

Сотрудники КГБ Белоруссии пресекли диверсию на одном из стратегических объектов России. Сообщение ведомства передает «Интерфакс».

По информации белорусских спецслужб, координация группы происходила с территории Украины, а Белоруссия должна была стать транзитным коридором для переброски оборудования, беспилотников и средств связи.

В КГБ подчеркнули, что диверсию удалось пресечь на стадии подготовки. Оперативную информацию передали российской стороне.

Несколько участников диверсионной группы уже задержаны. Российские и белорусские спецслужбы занимаются поиском остальных соучастников, добавили в ведомстве.