В КГБ Белоруссии заявили о предотвращении диверсии в России
Сотрудники КГБ Белоруссии пресекли диверсию на одном из стратегических объектов России. Сообщение ведомства передает «Интерфакс».
По информации белорусских спецслужб, координация группы происходила с территории Украины, а Белоруссия должна была стать транзитным коридором для переброски оборудования, беспилотников и средств связи.
В КГБ подчеркнули, что диверсию удалось пресечь на стадии подготовки. Оперативную информацию передали российской стороне.
Несколько участников диверсионной группы уже задержаны. Российские и белорусские спецслужбы занимаются поиском остальных соучастников, добавили в ведомстве.
В феврале 2024 года глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявлял, что исполнителей и средства для диверсий в России могут доставлять транзитом через Белоруссию. Это указывает на то, что белорусские спецслужбы ранее уже рассматривали Белоруссию как потенциальный транзитный маршрут для таких операций.
Прямой канал между спецслужбами двух стран ранее описывался на примере операции апреля 2021 года: ФСБ России подключилась после обращений Александра Лукашенко к Владимиру Путину и Ивана Тертеля к Александру Бортникову. Тогда ФСБ и КГБ заявили о совместном пресечении подготовки переворота в Белоруссии. Передача оперативных данных российской стороне в нынешнем деле означает использование такого межведомственного канала для действий за пределами Белоруссии.