Лукашенко: Латвия разыграла проникновение вооруженной группировки из Белоруссии
13.10.2026, 13:33
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал инсценировкой проникновение в Латвию вооруженных людей из республики. Об этом он заявил на совещании по итогам проверки боевой готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД.
«Мы прекрасно знаем, об этом мне уже доложили, что это было сделано все как информационный повод получить деньги от Европейского союза самими латышами»,— сказал господин Лукашенко (цитата по БЕЛТА).
Глава государства счел глупостью то, что «сотворили латвийцы на границе». Александр Лукашенко указал, что Белоруссия к этому инциденту не имеет никакого отношения. «Что мы там проникли на их территорию — люди в масках, военные — кого-то схватили, захватили или затолкнули туда какую-то группу мигрантов. Большей глупости не придумаешь»,— заключил президент.
7 октября МВД Латвии сообщило о проникновении в страну вооруженной группировки со стороны Белоруссии. По словам главы ведомства Яниса Домбравы, этому предшествовал конфликт на границе, при котором члены проникшей в Латвию группы угрожали военнослужащим Национальных вооруженных сил страны. Министр добавил, что злоумышленники повредили коммутатор и украли камеры. Прибывшие на место пограничники их не застали.