Лукашенко: Латвия разыграла проникновение вооруженной группировки из Белоруссии

Глава государства счел глупостью то, что «сотворили латвийцы на границе». Александр Лукашенко указал, что Белоруссия к этому инциденту не имеет никакого отношения. «Что мы там проникли на их территорию — люди в масках, военные — кого-то схватили, захватили или затолкнули туда какую-то группу мигрантов. Большей глупости не придумаешь»,— заключил президент.