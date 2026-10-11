В Белоруссии стартовали учения «Нерушимое братство» и «Барьер»

Учения начнутся 12 октября и продлятся до 16 октября. В них будут участвовать контингенты Войск (Коллективных сил) ОДКБ из России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В тренировке задействовано более 1,5 тыс. военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения, в том числе около 80 разнотипных беспилотников.