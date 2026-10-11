В Белоруссии стартовали учения «Нерушимое братство» и «Барьер»
11.10.2026, 12:55
В Белоруссии стратовали командно-штабные учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство» и «Барьер». Церемония их открытия прошла на площади Победы города Витебска, передает ТАСС.
«Особенностью предстоящего учения является то, что к совместным действиям кроме воинских формирований привлекаются подразделения органов внутренних дел, полиции, внутренних войск и войск национальной гвардии. В рамках миротворческого учения проводится специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер"», — сказал замглавы Объединенного штаба организации Руслан Шпекбаев.
Учения начнутся 12 октября и продлятся до 16 октября. В них будут участвовать контингенты Войск (Коллективных сил) ОДКБ из России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В тренировке задействовано более 1,5 тыс. военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения, в том числе около 80 разнотипных беспилотников.