МИД Белоруссии назвал атаку БПЛА под Брянском попыткой вовлечь страну в конфликт
08.10.2026, 16:58
Белоруссия усматривает в атаке БПЛА на Брянскую область попытку втянуть страну в конфликт. При ударе дрона по грузовику пострадала гражданка Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИДа Руслан Варанков.
«Совершенное деяние носит антигуманный характер. Усматриваем в нем попытку эскалации ситуации в регионе, а также составную часть скоординированных действий, направленных на вовлечение Беларуси в конфликт»,— сказал господин Варанков (цитата по БЕЛТА).
Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке на грузовой автомобиль около 11:30 мск. Инцидент произошел на дороге Брянск-Новозыбков, вблизи села Смотрова Буда. Гражданка Белоруссии получила тяжелые ранения. Ее перевели в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По словам Руслана Варанкова, женщине ампутировали конечности.