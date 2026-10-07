Лукашенко и Путин по телефону договорились встретиться в Туркмении

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они в том числе договорились о встрече на полях саммита СНГ в Туркменистане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Александр Лукашенко и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По данным пресс-службы, во время беседы лидеры двух стран затронули «особо актуальные темы повестки дня». Обсуждение отдельных вопросов двустороннего сотрудничества и международной обстановки они намерены продолжить при встрече. Господин Лукашенко также поздравил российского коллегу с днем рождения. Другие подробности не приводятся. В Кремле о разговоре пока не сообщали.

В предыдущий раз Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались 26 июня на Валдае в Новгородской области. Тогда они, в частности, обсудили повестку дня Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие, а также вопросы региональной безопасности. Господа Путин и Лукашенко 8–9 октября посетят Туркменистан для участия в саммите СНГ.