Лукашенко и Путин по телефону договорились встретиться в Туркмении
Путин созвонился с Лукашенко
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они в том числе договорились о встрече на полях саммита СНГ в Туркменистане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского президента.
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
По данным пресс-службы, во время беседы лидеры двух стран затронули «особо актуальные темы повестки дня». Обсуждение отдельных вопросов двустороннего сотрудничества и международной обстановки они намерены продолжить при встрече. Господин Лукашенко также поздравил российского коллегу с днем рождения. Другие подробности не приводятся. В Кремле о разговоре пока не сообщали.
В предыдущий раз Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались 26 июня на Валдае в Новгородской области. Тогда они, в частности, обсудили повестку дня Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие, а также вопросы региональной безопасности. Господа Путин и Лукашенко 8–9 октября посетят Туркменистан для участия в саммите СНГ.