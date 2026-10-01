Путин сообщил о работе над Евразийской хартией многополярности и многообразия

Составлено ИИ-Ассистентъ

Евразийская хартия задумана как рамочный документ для будущей архитектуры евразийской безопасности. В апреле 2025 года Россия и Белоруссия формулировали ее задачу как изложение общих параметров этой архитектуры, а не как создание закрытого формата для двух стран.

В июне 2024 года Владимир Путин говорил, что евразийская система безопасности должна быть открыта для всех государств региона, включая европейские страны и членов НАТО, но ее формированию должен предшествовать диалог с потенциальными участниками. В такую работу предполагалось вовлекать ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, Союзное государство и ШОС, сохраняя возможность подключения других организаций. Через этот механизм идея Большого евразийского партнерства получает практическую основу: согласование правил и безопасности между несколькими форматами, а не объединение вокруг одного центра.

Официальный запуск подготовки документа был намечен на встречу высокого уровня в ООН 25 сентября 2026 года, завершить работу стороны рассчитывали к концу 2027 года.