Такой хоккей им не нужен
Когда спортсмены из РФ смогут начать выступать на международной арене
Спортивный арбитраж (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) снять с российских сборных ограничение на участие в мировых турнирах. Постановление окончательное и обжалованию не подлежит. Уже в 2027-м команда сможет сыграть на чемпионате мира в Германии. Правда, некоторые из его участников против.
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Международная федерация хоккея разочаровалась вердиктом суда. Там заявили, что с решением не согласны. Чиновники по-прежнему считают отстранение «гарантией безопасности других участников». Именно это и было основанием для бана российской сборной.
Правда, судьи не поняли, о каких угрозах идет речь. И поэтому постановили вернуть команду в мировой хоккей. Ближайший турнир, на который она может отправиться, — молодежный чемпионат мира в декабре. Впрочем, есть нюанс: расписание и состав участников уже утверждены. Что теперь делать, спортивные функционеры не понимают. Но хоккейный обозреватель «Матч ТВ» Павел Лысенков не видит больших проблем:
«Можно внедрить сборную России даже в ближайший молодежный чемпионат мира, который стартует в конце декабря 2026-го в Канаде. Собрать команду мы успеем, выбрать тренерский штаб сможем, решить вопросы с визами — тоже. Весь вопрос в том, какие препоны будет творить Международная федерация хоккея на этом пути. Скорее всего, они будут говорить: “У нас сейчас сформированы группы, не получится внедрить еще какие-то команды” Там могут, конечно, тянуть время, но к майскому чемпионату мира 2027 года для взрослых команд точно должно быть все уже готово».
Вопрос — в сыгранности российской команды. Основные звезды давно не выступали вместе: в последних матчах на площадку выходили экспериментальные составы. Противостояли им в основном сборные Белоруссии и Казахстана. Впрочем, Павел Лысенков считает, что, несмотря на это, коллектив окажется конкурентоспособным:
«Мы можем увидеть великолепную команду: Никита Кучеров, Кирилл Капризов, Артемий Панарин и даже Александр Овечкин, который проводит свой последний сезон в НХЛ. Я думаю, что и он приедет в том или ином качестве сыграть, даже у него будет немного игрового времени, но все равно он был бы нашим таким большим символом».
Однако непонятно, позволят ли сборной выступить под своим флагом. И не придумают ли для допуска спортсменов специальные условия. Пока что в Международной федерации хоккея просто обещали подчиниться решению. Против него выступили Финляндия, Чехия и Германия. Но сопротивляться они вряд ли смогут, полагает бывший игрок хоккейного клуба «Спартак», заслуженный мастер спорта СССР Виктор Шалимов:
«Сдвиг уже есть — если Международный суд возвращает спортсменов, я думаю, все-таки российские игроки поедут на соревнования. Так и должно быть: вся Европа выступает, и российские спортсмены должны выступать тоже. Это престиж страны».
При этом в США и до этого были настроены на возвращение российской сборной. Американская Национальная хоккейная лига раздумывала над тем, чтобы позвать команду на Кубок мира — этот турнир как раз организует НХЛ. Теперь препятствий нет, и это соревнование едва ли не интереснее других, отмечает спортивный комментатор Алексей Дементьев:
«Я вижу большие преимущества, которые связаны с НХЛ и возможностью допуска российских сборных к участию в международных соревнованиях. Потому что самый главный коммерческий турнир в хоккее — это Кубок мира. И теперь НХЛ без зазрения, без оглядки на другие сборные из Европы может заявить сборную России для участия. А если европейские команды будут игнорировать мероприятие и откажутся от участия, они получат долгосрочные проблемы: отсутствие финансов за эти выступления».
После допуска хоккейной сборной у спортивного сообщества появились надежды на снятие бана и с команд в других видах спорта — прежде всего в футболе. Однако юристы советуют не обнадеживаться: каждый случай отстранения спортивный арбитраж будет рассматривать отдельно, не ориентируясь на предыдущие решения.