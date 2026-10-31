Такой хоккей им не нужен

«Можно внедрить сборную России даже в ближайший молодежный чемпионат мира, который стартует в конце декабря 2026-го в Канаде. Собрать команду мы успеем, выбрать тренерский штаб сможем, решить вопросы с визами — тоже. Весь вопрос в том, какие препоны будет творить Международная федерация хоккея на этом пути. Скорее всего, они будут говорить: “У нас сейчас сформированы группы, не получится внедрить еще какие-то команды” Там могут, конечно, тянуть время, но к майскому чемпионату мира 2027 года для взрослых команд точно должно быть все уже готово».