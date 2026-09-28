Лукашенко сменил начальника генштаба ВС Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил заместителя министра обороны Владимира Белого начальником генштаба вооруженных сил республики, сообщает агентство «БелТА». Руководивший генштабом генерал-майор Павел Муравейко перешел на работу в администрацию президента, где займет должность заместителя главы.

Александр Лукашенко подчеркнул, что сам предложил кандидатуру господина Муравейко на новую должность, что стало неожиданностью для руководства администрации президента, Совета безопасности и военных. «Альтернативная, конкурентная точка зрения должна существовать на самом высоком уровне. Это мне нужно», — отметил президент.

Президент также назначил Дмитрия Баско председателем Госстандарта, Олега Дьяченко уполномоченным по делам религий и национальностей, а Александра Яковчица министром антимонопольного регулирования и торговли.

В августе 2024-го генерал-майор Владимир Белый был назначен начальником главного управления боевой подготовки ВС Белоруссии, а в июле 2026 года стал заместителем главы военного ведомства.