Лукашенко сменил начальника генштаба ВС Белоруссии
Лукашенко назначил замминистра обороны Владимира Белого начальником генштаба
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил заместителя министра обороны Владимира Белого начальником генштаба вооруженных сил республики, сообщает агентство «БелТА». Руководивший генштабом генерал-майор Павел Муравейко перешел на работу в администрацию президента, где займет должность заместителя главы.
Александр Лукашенко подчеркнул, что сам предложил кандидатуру господина Муравейко на новую должность, что стало неожиданностью для руководства администрации президента, Совета безопасности и военных. «Альтернативная, конкурентная точка зрения должна существовать на самом высоком уровне. Это мне нужно», — отметил президент.
Президент также назначил Дмитрия Баско председателем Госстандарта, Олега Дьяченко уполномоченным по делам религий и национальностей, а Александра Яковчица министром антимонопольного регулирования и торговли.
В августе 2024-го генерал-майор Владимир Белый был назначен начальником главного управления боевой подготовки ВС Белоруссии, а в июле 2026 года стал заместителем главы военного ведомства.
Ключевой эффект решения — перераспределение военной экспертизы между оперативным военным руководством и президентской администрацией. Начальник Генштаба обладает определенной самостоятельностью и непосредственно занимается планированием и реализацией военных мероприятий, поэтому смена на этой позиции касается не только персоналии, но и того, кто будет вести эту работу.
Павел Муравейко пришел к руководству Генштабом с опытом в оперативном управлении: в январе 2022 года он был заместителем начальника Генштаба и начальником главного оперативного управления. До назначения начальником Генштаба в мае 2024 года Муравейко также занимал должность первого заместителя госсекретаря Совета безопасности, поэтому его переход в администрацию переносит туда опыт, связанный одновременно с военным планированием и вопросами госбезопасности.