В Белоруссии появится более тысячи отрядов народного ополчения
В Белоруссии готовят более 1 тыс. отрядов народного ополчения, сообщил глава управления мобилизационной подготовки МВД Руслан Мамедов. Его слова приводит телеканал СТВ.
Как уточнил Руслан Мамедов, подготовка добровольцев идет непрерывно. На учениях ополченцы отрабатывают борьбу с диверсантами, охрану жилых кварталов, а также учатся обращаться с оружием и БПЛА.
«В состав отрядов народного ополчения могут быть зачислены добровольцы из числа граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без гражданства»,— сказал Руслан Мамедов (цитата по ТАСС).
На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нужно расширять сеть отрядов народного ополчения. По его словам, это необходимо, чтобы люди могли защитить себя в военное время.