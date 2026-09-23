Россия и Белоруссия созовут встречу в ООН по Евразийской хартии многополярности
Россия и Белоруссия созовут встречу в ООН по работе над Евразийской хартией многообразности и многополярности в ХХI веке. Встреча пройдет 25 сентября, сообщил глава департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.
«Мы и наши белорусские коллеги созываем встречу высокого уровня в целях реализации инициативы по разработке Евразийской хартии многообразности и многополярности в ХХI веке, что ознаменует собой официальный запуск работы над данным документом»,— сказал господин Логвинов в разговоре с ТАСС.
Ранее в сентябре министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков уточнил в интервью The Economic Times, что стороны рассчитывают завершить подготовку документа к концу 2027 года.
Создание хартии впервые обсуждалось на международной конференции по безопасности в Минске в октябре 2023 года.
Хартия задумана Белоруссией как программный документ о многообразии и многополярности в XXI веке, призванный сформировать основы более справедливого миропорядка. В июне 2024 года Владимир Путин поддержал эту инициативу.
Связанная с инициативой новая система безопасности должна быть открыта для всех государств Евразии, включая европейские страны и членов НАТО.