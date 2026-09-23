Россия и Белоруссия созовут встречу в ООН по Евразийской хартии многополярности

Россия и Белоруссия созовут встречу в ООН по работе над Евразийской хартией многообразности и многополярности в ХХI веке. Встреча пройдет 25 сентября, сообщил глава департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

«Мы и наши белорусские коллеги созываем встречу высокого уровня в целях реализации инициативы по разработке Евразийской хартии многообразности и многополярности в ХХI веке, что ознаменует собой официальный запуск работы над данным документом»,— сказал господин Логвинов в разговоре с ТАСС.

Ранее в сентябре министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков уточнил в интервью The Economic Times, что стороны рассчитывают завершить подготовку документа к концу 2027 года.

Создание хартии впервые обсуждалось на международной конференции по безопасности в Минске в октябре 2023 года.