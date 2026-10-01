Между Россией и Белоруссией запустят новые электрички

Россия и Белоруссия планируют в 2027 году запустить пригородные поезда из Великих Лук до Витебска и Полоцка. Предполагается, что такое решение поспособствует экономическому развитию регионов и укрепит дружественные отношения между жителями соседних стран.

«Чтобы у граждан было больше возможностей для общения, продолжаем формировать общее транспортное пространство»,— заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства (цитата по ТАСС).

Первые пригородные поезда между государствами запустили в апреле этого года. По словам господина Мишустина, за это время маршрутами Смоленск — Орша и Смоленск — Витебск воспользовались около 55,5 тыс. пассажиров. Спрос превысил прогнозы более чем в два раза, уточнил он.