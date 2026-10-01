Между Россией и Белоруссией запустят новые электрички
Россия и Белоруссия планируют в 2027 году запустить пригородные поезда из Великих Лук до Витебска и Полоцка. Предполагается, что такое решение поспособствует экономическому развитию регионов и укрепит дружественные отношения между жителями соседних стран.
«Чтобы у граждан было больше возможностей для общения, продолжаем формировать общее транспортное пространство»,— заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства (цитата по ТАСС).
Первые пригородные поезда между государствами запустили в апреле этого года. По словам господина Мишустина, за это время маршрутами Смоленск — Орша и Смоленск — Витебск воспользовались около 55,5 тыс. пассажиров. Спрос превысил прогнозы более чем в два раза, уточнил он.
Расширение пригородного железнодорожного сообщения между Россией и Белоруссией направлено на создание общего транспортного пространства и предоставление гражданам больше возможностей для общения. По словам Михаила Мишустина, свобода передвижения людей важна для развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между двумя странами.
Предыстория решения связана с тем, что в марте 2020 года ОАО РЖД приостановило курсирование международных беспересадочных и прицепных вагонов между Россией и Белоруссией, сохранив основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. На этом фоне развитие пригородных маршрутов означает расширение железнодорожных связей не только между столицами, но и между соседними регионами.