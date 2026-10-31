Rheinmetall назвал неудачными испытания зенитных комплексов Skyranger в Швеции
Зенитные комплексы Skyranger немецкого концерна Rheinmetall показали неудовлетворительный результат на испытаниях в Швеции. Это признал представитель компании в комментарии газете Welt am Sonntag.
«Мы пока не достигли необходимого уровня»,— сказал собеседник издания. Представитель концерна также заявил о задержке поставок бундесверу колесных бронетранспортеров Boxer с 30-мм пушками и противотанковыми ракетами. Они должны заменить легкие гусеничные машины Wiesel.
Бундесвер, по словам представителя Rheinmetall, заказал 123 машины за €2,7 млрд. Поставки могут сдвинуться как минимум на 11 месяцев. В концерне объяснили это трудностями в промышленности, но часть вины возложили на заказчика. По словам собеседника Welt, из-за сложной организационной структуры бундесвер не может полноценно участвовать в выполнении плана поставок.
Система Skyranger — это высокомобильное ПВО с револьверной пушкой Oerlikon калибром 35 мм.